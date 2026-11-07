Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için Ağrı'ya gönderilecek.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin sevkini yapmaya uğraşan şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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