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        Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin geçişini sağlamaya çalışan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin geçişini sağlamaya çalışan 1 şüpheli yakalandı.

        Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ve göçmenlerin sevkini yapmaya uğraşan şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için Ağrı'ya gönderilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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