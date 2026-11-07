Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bölgede son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. İran sınırında bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Meşkan Tepe mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücüler, yolun ulaşıma açılması ve tuzlama çalışması yapılabilmesi için karla mücadele ekiplerine haber verdi.

Bölgede ekipler çalışma için harekete geçti.