Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:58 Güncelleme:
        Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari’de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı.

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı, kaçak göçmenlerin sevkini gerçekleştirmeye çalışan organizatör konumundaki 1 şüphelinin ise 6 Kasım 2026 tarihinde yakalandığı bildirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan 63 yabancı uyruklu kişinin gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Ağrı’ya gönderileceği belirtildi.

        REKLAM

        Gözaltına alınan organizatör şüphelisi ise 7 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
        Hakkari'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
        Hakkari'de kitap fuarı açıldı
        Hakkari'de kitap fuarı açıldı
        Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda mahsur kaldı
        Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Araçlar yolda mahsur kaldı
        Hakkari'de kara yoluna düşen kaya parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi
        Hakkari'de kara yoluna düşen kaya parçaları ve toprak ekiplerce temizlendi
        Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Derecik'te askeri araç devrildi
        Derecik'te askeri araç devrildi