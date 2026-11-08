Eğitimci ve yazar Nisa Günbeyi, Hakkâri Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitimci ve yazar Nisa Günbeyi, Hakkâri Kitap Fuarı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek yazarlık serüvenini ve eserlerini anlattı.

Hakkâri Kitap Fuarı, yazar ve eğitimcileri okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuara katılan genç eğitimci ve yazar Nisa Günbeyi, Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşilerde Günbeyi, yazarlık serüvenini, kaleme aldığı eserleri ve eğitim hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Gençlerle edebiyat üzerine sohbet eden yazar; kitap okumanın, hayal kurmanın ve yazmanın önemine dikkat çekti.

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen eserleriyle de dikkat çeken Günbeyi, eğitimcilik mesleğinin yanı sıra edebiyat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren yazar, edebiyatın gençlerin düşünce dünyasına katkı sunmasının önemini vurguladı.

Eğitimcilik ve yazarlığı bir arada yürüten Nisa Günbeyi'nin eserleri arasında Düşler Bahçesi, Keşifler Adası, Kanatlarımın Yolculuğu, Ruhumuzu Keşfetmek, Filistin’e 40 Kelam, Minik Kalemlerden Dev Mısralar: Filistin ve Minik Kalemlerden Dev Mısralar: Doğu Türkistan bulunuyor.