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        Hakkâri Kitap Fuarı açıldı

        Hakkâri'de 56 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Kitap Fuarı, Vali İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla kapılarını açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Hakkâri Kitap Fuarı açıldı

        Hakkâri'de 56 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Kitap Fuarı, Vali İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla kapılarını açtı.

        Hakkâri Valiliği koordinasyonunda; Hakkâri Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Kitap Fuarı, Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. 56 yayınevinin yer aldığı fuarın açılışı, Vali İbrahim Taşyapan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali İbrahim Taşyapan, Hakkâri'nin çok sayıda yazar, şair ve edebiyat insanı yetiştirmiş bir şehir olduğuna dikkat çekerek, kitap fuarının özellikle gençlerin düşünce dünyasına katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti. Her şeyin dijitalleştiği günümüzde kitap okuma kültürünün yaşatılmasının önemine değinen Taşyapan, "Gençlerimizi okutmak, onların düşünce dünyalarını zenginleştirmek, kitabın, kâğıdın ve fikirlerin kitap üzerinden okunmasının zevkini tattırmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlemeyi düşündük. İnşallah hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

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        Ülkenin önde gelen yayınevlerini Hakkâri'de bir arada görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Taşyapan, çocukların kitaplara dokunmasını, kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmasını istediklerini söyledi. Fuara gelen çocukların beğendikleri kitapları satın alabileceklerini veya kendilerine hediye edilecek kitaplarla buluşabileceklerini belirten Taşyapan, tüm Hakkârilileri aileleriyle birlikte fuarı ziyaret etmeye davet etti.

        Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ise fuara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve güzel destekleriniz için minnettarım. Bu kadar çok kişinin desteğini görmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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        Konuşmaların ardından Vali Taşyapan ve beraberindeki protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak yayınevlerinin temsilcilerinden kitaplar hakkında bilgi aldı. Taşyapan, fuarı ziyaret eden öğrencilere kitap kuponu da dağıttı.

        56 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen Hakkâri Kitap Fuarı, 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

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