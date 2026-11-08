Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Son günlerde bölgede aralıklarla etkisini gösteren yağışlar, ilçenin güneyinde yer alan Doski Vadisi'nin yüksek noktalarında kar olarak kendini gösterdi. İlçeden de net bir şekilde görülen kar manzarası karşısında vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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