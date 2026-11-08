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        Hakkari-Van yolunda mahsur kalan tır kurtarıldı

        HakkariVan kara yolunda yağış ve aşırı yük nedeniyle yolda kalan tır kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Hakkari-Van yolunda mahsur kalan tır kurtarıldı

        HakkariVan kara yolunda yağış ve aşırı yük nedeniyle yolda kalan tır kurtarıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Hakkari'ye doğru seyir halinde olan yüklü tır, etkili olan yağışlar ve aşırı yük nedeniyle Tatlı köyü yakınlarında yolda kaldı. Tırın yolu kapatması üzerine bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarmanın, Hakkari İl Özel İdaresiyle iletişime geçmesi üzerine iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, jandarma gözetiminde halat yardımıyla tırı bulunduğu yerden çekerek kurtardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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