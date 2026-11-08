Hakkari-Van yolunda mahsur kalan tır kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Van istikametinden Hakkari'ye doğru seyir halinde olan yüklü tır, etkili olan yağışlar ve aşırı yük nedeniyle Tatlı köyü yakınlarında yolda kaldı. Tırın yolu kapatması üzerine bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.

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