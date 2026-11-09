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        Yüksekova kar yağışıyla beyaza büründü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Yüksekova kar yağışıyla beyaza büründü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.

        Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de kendini gösterdi. Sabah saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Yüksekova beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer arttı.

        Öte yandan, ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri ilçe geneli ve yüksek kesimlerde çalışma başlattı.

        Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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