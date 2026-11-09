Yüksekova kar yağışıyla beyaza büründü

Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de kendini gösterdi. Sabah saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Yüksekova beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer arttı.

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