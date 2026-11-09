Yüksekova kar yağışıyla beyaza büründü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.
Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de kendini gösterdi. Sabah saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Yüksekova beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer arttı.
Öte yandan, ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri ilçe geneli ve yüksek kesimlerde çalışma başlattı.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın devam edeceğini belirtti.
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