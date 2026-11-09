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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de dağların karla kaplanmasıyla sürüler düşük rakımlı bölgelere götürüldü

        Hakkari'de dağların karla kaplanmasıyla sürüler düşük rakımlı bölgelere götürüldü

        Hakkari'de hayvan yetiştiricileri, son günlerde etkili olan karın ardından sürülerini beyaza bürünen dağ ve meralardan sonbahar havasının hakim olduğu alçak kesimlere götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Hakkari'de dağların karla kaplanmasıyla sürüler düşük rakımlı bölgelere götürüldü

        Hakkari'de hayvan yetiştiricileri, son günlerde etkili olan karın ardından sürülerini beyaza bürünen dağ ve meralardan sonbahar havasının hakim olduğu alçak kesimlere götürdü.

        Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle dağlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Yağışın ardından Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi ve Durankaya beldesi yakınındaki bazı elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı.

        Dağlık alanda hayvanlarını otlatan iki besici, otlakların kar altında kalmasıyla hayvanlarını alçak kesimlere götürmek için yola koyuldu.

        Besiciler, sürüleriyle Durankaya beldesi yolundan ve karla kaplı dağlardan kent merkezine doğru ilerledi.

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        Yamaçların alt kısımlarında güz renklerine bürünen bitki ve ağaçlar ile beyaz örtüyle kaplanan dağlar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Küçükbaş hayvan sürüsünün kent merkezine ilerlemesi ile sonbahar ve kış güzelliğini sunan manzaralar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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