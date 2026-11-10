Büyük Önder Atatürk, Çukurca'da anıldı

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi Müdürü Erkan Kanat yaptı.

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