Hakkari'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Hakkari’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün yıldönümünde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Valilik binası önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şehit Öğretmen Mücahit Tunç Konferans Salonu’nda düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından "10 Kasım ve Atatürk" konulu sinevizyon gösterimi sunuldu. Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerde "Mustafa Kemal'e Seslense" adlı şiir, "Atatürk'ün Hayatı" adlı gölge oyunu, "Bir Resim Yap Öğretmenim" adlı şiir ve Atatürk oratoryosu sahnelendi. Koro gösterisiyle devam eden programda öğrenciler, Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi sahne performanslarıyla dile getirdi.

REKLAM

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan tarafından verildi. Vali Taşyapan, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Programın sonunda konferans salonu girişinde hazırlanan "Atatürk ve 10 Kasım" temalı sergi gezildi. Öğrencilerin hazırladığı eserler, Vali Taşyapan ve protokol üyeleri tarafından incelendi.

Anma programına kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.