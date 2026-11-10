Büyük Önder Atatürk, Van ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve NATO Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Muammer Alper, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda devam eden programda, şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

REKLAM

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programa, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Hakkari

Valilik önünde düzenlenen tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile Garnizon Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

REKLAM

Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

"10 Kasım ve Atatürk" konulu sinevizyon gösterimi ve şiirlerin okunmasının ardından "Atatürk'ün Hayatı" adlı gölge oyunu sahnelendi.

Oratoryo gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis, asker ve öğrenciler katıldı.

REKLAM

- Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya​​​​​​​, 10 Kasım'ın yalnızca bir matem günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve Cumhuriyet değerlerini yeniden hatırlama ve anlama günü olduğunu söyledi.

Atatürk'ün en zor şartlarda milletin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Karakaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleye önderlik ederek milletimizin kaderini değiştirmiştir. Onun liderliğinde kazanılan bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'imizin ilanıyla taçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

REKLAM

Öğrencilerin şiirler okuması ve gösterilerin sunulmasıyla son bulan programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Muş'ta kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda devam edilen programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, milletin en zor günlerinde bağımsızlık meşalesini yakan, yokluklar ve imkansızlıklar içinde bir milletin yeniden ayağa kalkmasına öncülük eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde rahmetle ve minnetle andıklarını belirtti.

REKLAM

10 Kasım'ın bağımsızlık uğruna verilen eşsiz mücadeleyi, gösterilen fedakarlıkları ve Cumhuriyet'in kendilerine yüklediği sorumluluğu yeniden idrak ettikleri anlamlı bir gün olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"1. Dünya Savaşı'nın ardından vatan topraklarımızın işgal edildiği, milletimizin yokluk ve yoksullukla mücadele ettiği, geleceğe dair umutların tükenme noktasına geldiği ağır bir dönem yaşanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, böylesine zor şartlarda milletimizin bağımsızlık iradesine güvenmiş, kurtuluşun ancak milletin azim ve kararlılığıyla mümkün olacağını ortaya koymuştur."

Şiirlerin okunduğu ve etkinliklerin sunulduğu programa Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Çenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.