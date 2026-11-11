Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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