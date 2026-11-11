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        Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluşturuldu.

        Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şemdinli Orman İşletme Şefliği ve TEMA Vakfı işbirliğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, eşi Kübra Hülür ile birlikte fidan dikti.

        Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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