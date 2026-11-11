Yüksekova'nın Cilo dağı beyaza büründü

Geçtiğimiz haftalarda düşen sıcaklıkların ardındangelen yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yağışlar ilçe merkezinde aralıklarla devam ediyor. Bölgenin en yüksek noktası olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Öte yandan, olumsuzluklara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

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