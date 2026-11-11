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        Yüksekova'nın Cilo dağı beyaza büründü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezinde sonbahar havası yaşanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Yüksekova'nın Cilo dağı beyaza büründü

        Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezinde sonbahar havası yaşanıyor.

        Geçtiğimiz haftalarda düşen sıcaklıkların ardındangelen yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yağışlar ilçe merkezinde aralıklarla devam ediyor. Bölgenin en yüksek noktası olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Öte yandan, olumsuzluklara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

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