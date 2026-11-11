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        İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi

        Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
        İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi

        Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından İran sınırında 15 kilo 971 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile birlikte müşterek yapılan çalışmada İran sınırı hattında bulunan bir mezrada uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde; 15 kilo 971 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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