Hakkari'de 15 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İran sınırındaki bir mezrada uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi edinmeleri üzerine çalışma başlattı.

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