Yüksekova'da araç camları buzla kaplandı

Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava, günlük yaşamı etkiledi. Gece boyunca düşen sıcaklıkların ardından ilçede park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Araçlarını kullanmak için sabah saatlerinde dışarı çıkan sürücüler, görüş alanını kapatan buzu temizleyerek araçlarını kullanıma hazırladı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülere yola çıkmadan önce araç camlarını ve aynalarını kontrol etmeleri, görüş mesafesi yeterli hâle gelmeden hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

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