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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hakkarigücüspor, Giresun Sanayispor'u 5-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hakkarigücüspor, Giresun Sanayispor'u 5-1 mağlup etti.

        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Elizabeth Owusuaa'nın 20 ve 31. dakikalarda attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücüspor, 53 ve 66. dakikalarda Peace Essien ve 63. dakikada "hat-trick" yapan Owusuaa'nın golleriyle farkı 5'e çıkardı.

        Konuk ekip, 87. dakikada İvanice Santos'un golüyle farkı 4'e indirdi ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

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