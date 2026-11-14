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        İklim değişikliğinin Hakkari'de insan yaşamına etkisi belgeselle ortaya konuldu

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de iklim değişikliğinin etkileri, farklı yaş ve meslek gruplarından yöre sakinlerinin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan belgeselle kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:12 Güncelleme:
        İklim değişikliğinin Hakkari'de insan yaşamına etkisi belgeselle ortaya konuldu

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de iklim değişikliğinin etkileri, farklı yaş ve meslek gruplarından yöre sakinlerinin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan belgeselle kayıt altına alındı.

        Hakkari ve Mardin Artuklu üniversitelerinden 7 akademisyenin işbirliğiyle "Dağların Sessiz Tanıkları: Hakkari İklim Tanıkları Dijital Haritası" projesi hazırlandı.

        Bu kapsamda kentin birçok noktasında yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından insanlarla bir araya gelip röportaj yapan akademisyenler, önceki yıllara ve yakın tarihe ait kar görüntülerini de alarak belgesel haline getirdi.

        Yöre sakinlerinin iklim değişikliğine ilişkin gözlemlerine ve günlük hayatta değişen pratiklerine de yer verilen çalışma, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcıların beğenisine sunulacak.

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        - "İklim değişikliğinin ne kadar büyük ölçekli olduğunu ortaya koymuş olduk"

        Projenin yürütücüsü Çölemerik Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Barış Kılınç, AA muhabirine, COP31'in Türkiye'de yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Üniversitelerde iklim değişikliği konusunda yürütülen projelerin bu konudaki çalışmalara katkı sağlayacağını belirten Kılınç, "İklim değişikliği konusunu fen bilimlerinin biraz dışına çıkarmak istedik. Sadece laboratuvar ortamı ve bilimsel verilerle değil, bu konuyu yaşamın merkezine alabilmek için çabamız oldu. İklim değişikliği bu coğrafyada daha fazla hissediliyor. Bununla ilgili bir belgesel yapmaya karar verdik. Projemizin temelinde bu vardı." dedi.

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        Ömrünü Hakkari'de geçirmiş insanların çocukluğundan yetişkinlik dönemine kadar geçen sürede iklimle ilgili gözlemlerine ilişkin perspektif ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

        "Farklı yaş gruplarından insanlarla röportaj yapmak suretiyle belgesel hazırladık. Bununla ilgili kentin geçmiş yıllardaki kış mevsimlerine ait görüntüler aldık. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Bu karşılaştırmayı da insanların yaşadığı tecrübelerden, deneyimlerden elde etmek istedik. Katılımcılarımıza sorular sorduk. Bunun sonucunda iklim değişikliğinin ne kadar büyük ölçekli olduğunu ortaya koymuş olduk. Değişen yaşam pratiklerinin belirleyici unsurlardan birinin de değişen iklim koşulları olduğunu görüyoruz. Günümüzde azalan sadece kar miktarı değil. Doğa olayıyla beraber azalan şey, bizim için kültürel bir olay."

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        Dağlık ve iklimi sert olan coğrafyalarda yaşayan insanların doğayla kurduğu bağın güçlü olduğuna vurgu yapan Kılınç, bu noktada belirleyici unsurun kar olduğunu, son yıllardaki kar yağışının azalmasının insanların doğayla olan bağını da zayıflatabildiğini dile getirdi.

        Bu konuda daha çok araştırma yapılabileceğini ifade eden Kılınç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Eskiden çok fazla kar yağıyormuş. İnsanlar telefon direklerinin üzerine basarak yürüyormuş. Kırsal alanlarda tek katlı evlerin genellikle çatısı yokmuş. Bu nedenle insanlar günde birkaç kez evlerin damını temizliyormuş. Çünkü damında fazla kar biriken evlerde yıkılma riski oluşuyormuş. Günlerce yolların açılmadığı köyde birbirleriyle iletişim halinde olan insanların aralarında sürdürülebilir bir iletişim modeli geliştirmesi ya da ona göre erzak biriktirmesi bugün olmayan şeyler. Bölgeye halen çok kar yağıyor ama eskiye göre az."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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