Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de sağlık personeline diyabet eğitimi verildi

        Hakkari'de sağlık personeline diyabet eğitimi verildi

        – Hakkari'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık personeline diyabet eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Hakkari'de sağlık personeline diyabet eğitimi verildi

        – Hakkari’de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık personeline diyabet eğitimi verildi.

        Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında personeline yönelik diyabet farkındalık eğitimi düzenledi. Gerçekleştirilen eğitimde; diyabetin risk faktörleri, belirtileri, erken tanının önemi, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde özellikle fazla kilo, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve ailede diyabet öyküsünün tip 2 diyabet riskini artırdığına dikkat çekildi.

        Risk faktörlerini taşıyan kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden kan şekeri ölçümü yaptırmalarının önemine vurgu yapıldı. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; erken tanı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve doğru tedaviyle diyabetin kontrol altına alınabileceği belirtilerek vatandaşlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Yüksekova TSO seçimlerinde 'Beyaz Liste' 8'de 8 yaptı
        Yüksekova TSO seçimlerinde 'Beyaz Liste' 8'de 8 yaptı
        Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
        İklim değişikliğinin Hakkari'de insan yaşamına etkisi belgeselle ortaya kon...
        İklim değişikliğinin Hakkari'de insan yaşamına etkisi belgeselle ortaya kon...