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        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari’de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 15 kişi ile bu kişilerin sevkini gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yakalanan 15 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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