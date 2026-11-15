Hakkari'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığı (TCK 79) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 15 kişi ile bu kişilerin sevkini gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yakalanan 15 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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