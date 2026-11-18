Yolda olumsuz hava koşullarıyla karşılaştıklarını belirten Korkmaz, "Durankaya yolunda hava karlı ve sisli. Tipi de var. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor. Sürücülerin dikkatli olması lazım." dedi.

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu.

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