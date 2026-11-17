Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç refüje çarptı.

Kaza, Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esendere istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, Cengiz Topel Caddesi’nden İpekyolu’na çıkmak isteyen başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Hasar alan otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla sanayiye kaldırıldı.