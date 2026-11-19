Yüksekova'da dağlar beyaza büründü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Bölgede son günlerde aralıklarla süren yağışlar, gece saatlerinde ilçe merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerine doğru şiddetini artıran kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı.
Öte yandan, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde ve yüksek kesimlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.
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