Dağların zirvelerini ve yamaçlarını saran sis bulutları, zaman zaman ilçe merkezini de tamamen örttü.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde Balkaya Dağları, Vapurtepe ve ilçe merkezinin yoğun sis tabakası altında kaldığı görüldü.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sis, dağları ve ilçe merkezini kaplayarak güzel görüntüler oluşturdu.

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