Derecik'te sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sis, dağları ve ilçe merkezini kaplayarak güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 20.11.2026 - 14:08 Güncelleme:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sis, dağları ve ilçe merkezini kaplayarak güzel görüntüler oluşturdu.
Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde Balkaya Dağları, Vapurtepe ve ilçe merkezinin yoğun sis tabakası altında kaldığı görüldü.
Dağların zirvelerini ve yamaçlarını saran sis bulutları, zaman zaman ilçe merkezini de tamamen örttü.
Havadan görüntülenen ilçenin sisle bütünleşen doğal güzellikleri izleyenlerin beğenisini topladı.
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