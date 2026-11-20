Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, dağın eteklerinde sonbaharın renkleri hakimiyetini sürdürüyor.

Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden birine ev sahipliği yapan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Cilo Dağı'nda kış manzaraları dikkat çekiyor. İlçede bir ayı aşkın süredir etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar yağışı, dağın zirvesini tamamen karla kapladı. Zirvede kış şartları hüküm sürerken, dağın eteklerindeki ovada ise sonbahar mevsiminin sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarından oluşan dokusu hakimiyetini sürdürüyor. Bölgede aynı anda ortaya çıkan kış ve sonbahar görüntüleri, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için dikkat çekici manzaralar oluşturuyor.

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Öte yandan, yüksek kesimlerde kar örtüsünün kalınlaşmasıyla birlikte, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde de soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor.