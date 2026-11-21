Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi, 3 kişi hakkında adli, 7 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde bir iş yerinde kumar oynatıldığı belirlendi.

Kumar oynatılmasıyla bağlantılı 3 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

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Denetimlerde ayrıca kapalı alanlarda tütün mamulü tüketilmesine ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletmenin faaliyetleri sırasında belirlenen diğer ihlaller nedeniyle ilgili kurumlarca da idari işlemler gerçekleştirildi ve para cezaları uygulandı.