Hakkari’de aile destek merkezlerinde düzenlenen çevrim içi eğitimde kadınlara evde üretim, vergisiz satış ve vergi muafiyeti konularında bilgi verildi.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezlerinde (ADEM), kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla girişimcilik eğitimi düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Kadın Girişimciliğinde İlk Adım: Evde Üretim ve Vergisiz Satış" konulu eğitim çevrim içi olarak yapıldı. Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergelioğlu tarafından verilen eğitimde, kadınların evde ürettikleri ürünleri ekonomik kazanca dönüştürme yolları ele alındı.

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Eğitimde ayrıca evde üretim kapsamında vergisiz satış imkânları, vergi muafiyeti şartları ve kadınların kendi üretimleri üzerinden gelir elde edebilmelerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hakkari’deki aile destek merkezlerinde gerçekleştirilen eğitime kursiyer kadınlar ve ilgili personel katıldı. Eğitimle kadınların üretime teşvik edilmesi, girişimcilik konusunda bilinçlendirilmesi ve ekonomik hayatta daha aktif rol almalarının desteklenmesi amaçlandı.