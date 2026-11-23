Yüksekova'da besiciler kar yağışı öncesi meralardaki son günleri değerlendiriyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki besiciler, kar yağışı öncesi meralardaki son günlerde koyun sürülerini otlatmaya devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki besiciler, kar yağışı öncesi meralardaki son günlerde koyun sürülerini otlatmaya devam ediyor.
İlçenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan küçükbaş hayvancılıkta kış hazırlıkları sürüyor. İlkbahar ve yaz aylarını yayla, dağ ve ovalarda geçiren sürüler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle alçak kesimlere indirildi. Doğal güzellikleriyle bilinen Doski Vadisi'ndeki besiciler de kar yağışıyla meraların kapanmasından önceki son günleri değerlendiriyor. Sabahın erken saatlerinde ağıllardan çıkarılan koyun sürüleri, gün boyu doğal otlaklarda beslendikten sonra akşam yeniden barınaklara götürülüyor.
Bölgede kış mevsiminin uzun ve çetin geçmesi nedeniyle besiciler, yaz aylarında topladıkları ot ve saman stoklarıyla hayvanlarını kapalı alanlarda beslemeye hazırlanıyor. Kar yağışının başlamasıyla meralarda aylarca sürecek zorlu kış mesaisi ağıllarda devam edecek.
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