Edinilen bilgiye göre, ilçenin Vezirli Mahallesi yolunda gece saatlerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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