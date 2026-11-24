Hakkâri TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

Duygu dolu anların yaşandığı programa, vefat eden öğretmenlerin aileleri, İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum ve okul yöneticileri katıldı. Öğrencilerin okuduğu Mevlidi Şerif ve yapılan dualarla eğitim camiasına yıllarca emek vermiş, görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal eden öğretmenler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda insan yetiştirmek ve geleceğe iz bırakmak olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri nesillerle bu ülkenin yarınlarını inşa eden, ömürlerini eğitime ve insan yetiştirmeye adamış kıymetli gönül insanlarıdır. Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların emekleri, hatıraları ve yetiştirdikleri öğrenciler yaşamaya devam edecektir. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize; ayrıca katılım gösteren vefat etmiş öğretmenlerimizin yakınlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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Vefat eden öğretmenlerin aileleriyle yakından ilgilenilen program, yapılan duaların ardından, dağıtılan hediyelerle son buldu.