AK Parti Van, Hakkari ve Muş İl Kadın Kolları başkanları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Van'da AK Parti İl Başkanlığı binasında bir araya gelen partililer, "Şiddet insan hakkı ihlalidir", "Şiddet dili değil, empati dili", "Şiddete sıfır tolerans" ve "Kadın erkek omuz omuza, şiddetle mücadelede kararlıyız" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını söyledi.

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Bu tablonun, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkeye, kültüre veya sınıfa özgü olmadığını, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu gösterdiğini belirten Alparslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna zarar verdiğini vurguladığını ifade etti.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, bu konuyu güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası olarak ele aldıklarını dile getiren Alparslan, şunları kaydetti:

"Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı da 2026-2030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır. Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir."

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- Hakkari

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, parti binasında yaptığı açıklamada, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradelerini bir kez daha ortaya koymak için bir arada olduklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedelediğine, adalet duygusunu yaraladığına ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Hayva, şunları söyledi:

"Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Ancak şiddeti yalnızca bunlarla açıklamak veya sebepleri bunlara indirgemek mümkün değildir. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır."

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Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve partililer katıldı.

- Muş

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şener Boydak, parti binasında yaptığı açıklamada, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığı, dayanışmayı ve sorumluluk anlayışını simgeleyen bir gün olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu ifade eden Boydak, "Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık." dedi.