İran'ın Urmiye kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

İran'ın Urmiye kentinin Sero bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yüksekova nüfusuna kayıtlı Emin Dilbilir ile Hakkari merkez nüfusuna kayıtlı İskan Duman'ın cenazeleri, hastanedeki resmi işlemlerin ardından İran tarafındaki Sero Sınır Kapısı'na getirildi. Burada gerçekleştirilen devir teslim işlemlerinin ardından cenazeler, Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen yakınlarına teslim edildi. Esendere Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla sınır kapısından alınan cenazeler, otopsi ve resmi işlemler için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sınır kapısı ile hastane önünde toplanan çok sayıda vatandaş, ailelere taziye dileklerini iletti. Cenazelerin teslim alınması sırasında gazetecilere açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

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Ailelerin 4 gündür sınır kapısında cenazeleri teslim almak için beklediğini belirten Büyüksu, "Dört gün boyunca İran devleti, keyfi ve tamamen hukuk dışı uygulamalarla vatandaşlarımıza cenazeleri vermedi" dedi.

Geçen hafta Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 İran uyruklu kişinin cenazelerinin Türkiye tarafından kısa sürede İran makamlarına teslim edildiğini hatırlatan Büyüksu, "Takdir halkımızındır" dedi.

Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Dilbilir'in cenazesinin Yüksekova'da, Duman'ın cenazesinin ise Hakkari merkezde toprağa verileceği öğrenildi.