Yüksekova-Esendere yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde YüksekovaEsendere kara yolunun Akpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 56 AU 754 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçta hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.
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