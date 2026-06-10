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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Hakkari'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Hakkari'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen söyleşiye katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu sürecinin öncesi ve sonrasındaki deneyimlerini anlattı.

        Farklı ülkelerde aldığı teorik ve uygulamalı eğitimlere de değinen Atasever, NASA merkezleriyle ilgili bilgiler verdi.

        Uzay yolculuğu esnasında yaşadıklarını ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları anlatan Atasever, Milli Uzay Programı hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.


        Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Koordinatörü İdris Arslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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