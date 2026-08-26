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        Braille alfabesiyle YKS'ye hazırlanan Kayser, Türkiye 3 bin 320'ncisi oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görme engelli Kayser Taş, Braille alfabesiyle hazırlanarak girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 434 puan alarak Türkiye 3 bin 320'ncisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Braille alfabesiyle YKS'ye hazırlanan Kayser, Türkiye 3 bin 320'ncisi oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görme engelli Kayser Taş, Braille alfabesiyle hazırlanarak girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 434 puan alarak Türkiye 3 bin 320'ncisi oldu.

        Şemsettin Onay Anadolu Lisesinden mezun olan 19 yaşındaki Taş, uzun süredir hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 11. sınıftan itibaren düzenli çalıştı.

        Braille alfabesini etkin kullanarak eğitimine devam eden Taş, yoğun çalışma sürecinin ardından YKS'de 434 puan alarak Türkiye genelinde 3 bin 320'nci oldu.

        Başarılı öğrenci, tercih sonucunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti.

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        Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, YKS'deki başarısı dolayısıyla Taş'ı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan ile birlikte makamında kabul etti.

        Bir süre sohbet ettiği Taş'ı başarısından dolayı kutlayan Hülür, öğrencinin gösterdiği azmin önemli bir örnek olduğunu söyledi.

        Başarının büyük fedakarlık ve emekle elde edildiğini belirten Hülür, "Hem kendisi hem ailesi hem de öğretmenleri büyük emek verdi. Kendisini, ailesini, okul müdürünü, öğretmenlerini ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum." dedi.

        Hülür, Taş'a bundan sonraki eğitim hayatında da maddi ve manevi destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

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        Kayser Taş da "Öğretmenlerimin büyük bir emeği var. Braille alfabesiyle çalıştım. Hocalarım ders anlatırken ben Braille alfabesiyle not alırdım. Daha sonra bunları cihazla kaydedip dinlerdim. Sonra soru çözerdim, deneme analizlerini yapar, soru üzerinden konu çalışırdım. YKS sürecim böyle geçti." diye konuştu.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleştiğini anlatan Taş, "Okulumdan mezun olarak gidiyorum ama inşallah bu okuluma öğretmen olarak geri geleceğim. Kaymakam Bey de bizi makamında çok güzel ağırladı, çok ilgi gösterdi. Bana destek sözü de verdi. Çok samimi ve mutluluk hissettiren bir an oldu. Yakınlığından dolayı Kaymakam Volkan Hülür'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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