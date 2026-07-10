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        Cilo Sat Buzul Gölleri yolunda karla mücadele sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 bin 400 rakımlı Cilo Sat Buzul Gölleri'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Cilo Sat Buzul Gölleri yolunda karla mücadele sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 bin 400 rakımlı Cilo Sat Buzul Gölleri'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri, kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Metrelerce karın bulunduğu bölgede 3 iş makinesiyle yaklaşık bir aydır çalışma yürüten ekipler, zorlu arazi ve yüksek rakım koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

        Karla kaplı 14 kilometrelik yolun 13 kilometresini ulaşıma açan ekipler, kalan 1 kilometrelik bölümü de kısa sürede açarak bölgeye ulaşımı sağlamayı planlıyor.

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