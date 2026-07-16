Çukurca'da 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte ilahiler seslendirilirken, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.



Programa Kaymakam Emre Cebeci, Belediye Başkanı Nazmi Demir, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Türken, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

