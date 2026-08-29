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        Görme engelli Beyza Zelal, "kusursuz kulağı" sayesinde hayali olan konservatuvara yerleşti

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan görme engelli 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, müzik yeteneği sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı 320 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü'ne yerleşme başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Görme engelli Beyza Zelal, "kusursuz kulağı" sayesinde hayali olan konservatuvara yerleşti

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan görme engelli 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, müzik yeteneği sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı 320 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü'ne yerleşme başarısı gösterdi.

        Yeni Mahalle'de ikamet eden Karay ailesinin en büyük çocuğu olan Beyza Zelal, prematüre olarak dünyaya geldikten sonra "prematüre retinopatisi" hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti.

        Küçük yaşta ailesinin aldığı org ile enstrümanla tanışan Karay'ın hayatı, 13 yaşında Yüksekova Gençlik Merkezi'nde katıldığı müzik kursuyla değişti.

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        Kurs sırasında müzik öğretmeni tarafından sesleri doğru perde ve nota karşılıklarıyla duyabilme yeteneği olarak bilinen kusursuz kulağa (absolut kulak) sahip olduğu fark edilen Karay, müziğe daha fazla yoğunlaşmaya başladı.

        Yaklaşık 12 yıldır piyano çalan, aynı zamanda ney üflemeye başlayan Karay, internet ortamındaki kayıtları ve eğitim videolarını dinleyerek kendini geliştirdi.

        3 yıldır ney üfleyen Karay, YKS'den aldığı 320 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü'ne yerleşti.

        Hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan Karay, ünlü bir neyzen olmayı hedefliyor.

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        - "Hayata küsmedim"

        Karay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe ailesinin aldığı org sayesinde başladığını söyledi.

        Gittiği müzik kursundaki öğretmeni sayesinde yeteneğinin keşfedildiğini belirten Karay, şöyle devam etti:

        "Yıllar içinde ney ile tanıştım ve adeta ona sevdalandım. 12 yıldır piyano çalıyorum. 3 yıldır da ney üflüyorum. Ney hevesim, 'Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu' isimli diziden başladı. Önce sadece bir hevesti, sonra sevdaya dönüştü, bir dost haline geldi. Ney konusunda eğitim almadım. Hep internetteki kayıtları ve hocaların derslerini dinleyerek, onları taklit ederek öğrendim. Çalışmalarımda çoğunlukla Türk musikisi eserleri üzerinde ilerledim. Günümüz neyzenlerinin ve önceki neyzen ustalarının tavırlarını takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım."

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        YKS'de 320 puan alarak hayalindeki bölüme yerleştiğini söyleyen Karay, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü'nün en çok istediği yer olduğunu dile getirdi.

        Prematüre olarak dünyaya gelmesi nedeniyle görme engelli olduğunu belirten Karay, yaşadığı durumun hayallerinin peşinden gitmesini engelleyemediğini ifade etti.

        Hayata küsmediğini söyleyen Karay, "Görme engelli olduğumu öğrendiğim zaman hayata küsmedim çünkü hayata küsmek hiç kimseye hiçbir şey kazandırmayacak, bunu biliyorum. Ailem her zaman bana destek oldu. Onların sayesinde hayata tutunmayı başardım. Onlar benim en büyük dayanağım, en büyük desteğim oldu." diye konuştu.

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        Gelecekteki hedeflerine ilişkin Karay, "Üstadımız Ali Tüfekçi gibi bir neyzen, bir TRT sanatçısı olmayı hedefliyorum. İnsanlar azmettiklerinde ulaşamayacakları hedef yoktur. Benim hayatta mottom hayal etmek, inanmak, çalışmak ve başarmaktır. İnsanların hayallerinin peşinden koşması gerekiyor. Kader gayrete aşıktır derler." ifadesini kullandı.

        - "Beyza benim gurur kaynağım"

        Anne Nursel Karay da kızının müzik alanında gösterdiği gelişimin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Kızının istediği üniversiteye yerleşmesinin büyük mutluluk olduğunu belirten Karay, "Kızımın böyle güzel ilerlemesi beni çok mutlu etti. Beyza benim gurur kaynağım. Çok mutlu oldum. İstediği üniversiteyi kazanması, üniversiteye yerleşmesi benim de hayalimdi." dedi.

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        Anne Karay, kızının görme engelli olmasının hayallerine ulaşmasına engel olmadığını, onun elde ettiği başarıyla çevresindeki insanlara örnek olduğunu ifade etti.

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