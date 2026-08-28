Hakkari'de TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali programı düzenlendi
Hakkari'de Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı gerçekleştirildi.
Hakkari'de Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı gerçekleştirildi.
Gazi İlk/Ortaokulu yerleşkesindeki Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve etkinlikler hakkında bilgi verildi.
Programda öğrenciler için etkinlikler düzenlendi, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
TÜGVA Hakkari İl Temsilcisi Ayhan Demir, projenin 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Demir, "300'ün üzerinde öğrencimize Kur'an-ı Kerim öğretmenin mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen öğretmenlerimize, gönüllülerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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