Hakkari'de TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali programı düzenlendi

Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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