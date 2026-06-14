GÜNCELLEME - Hakkari'de eşini ve 3 akrabasını silahla öldüren zanlı, intihar girişiminde bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, eşini ve 3 akrabasını silahla öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.



İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederinin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı.



Evden silah seslerinin duyulması üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede uzman çavuşun eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Aynı silahla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Musa Gezer, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılan cenazeler, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kaymakam Yunus Emre Akpınar da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.



Uzman çavuş Musa Gezer ile eşi arasında anlaşmazlığın olduğu, bu nedenle eşinin babasının evine geldiği belirtildi.

