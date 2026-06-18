Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri GÜNCELLEME - Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Çevre yolundaki kavşakta Ş.B. idaresindeki 27 ACR 802 plakalı yolcu minibüsü ile N.B. yönetimindeki 06 FT 6436 plakalı kamyon çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Orhan Onğan ve İlyas Çavunt olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan biri ağır 3 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralı Sabri Ova, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
        Minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
        İş yerindeki patlama anı kamerada
        İş yerindeki patlama anı kamerada
        Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Yüksekova'nın saklı güzelliği doğaseverlerin rotasında
        Yüksekova'nın saklı güzelliği doğaseverlerin rotasında