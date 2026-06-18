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        Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Hakkari'de kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Çevre yolundaki kavşakta sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 ACR 802 plakalı yolcu minibüsü ile 06 FT 6436 plakalı kamyon çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


        Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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