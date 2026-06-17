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        Motosiklet tutkunları Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetti

        Farklı illerden yola çıkan motosiklet tutkunları, 25 günlük Türkiye turu kapsamında Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Motosiklet tutkunları Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetti

        Farklı illerden yola çıkan motosiklet tutkunları, 25 günlük Türkiye turu kapsamında Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.


        İstanbul'dan hareket eden 12 kişilik grup, Niğde, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin güzergahını takip ederek Hakkari'ye ulaştı.

        Kentte geceyi geçiren motosikletçiler, son yıllarda doğa sporları ve kampçılık faaliyetleriyle öne çıkan 3 bin 400 rakımlı Cennet ve Cehennem Vadisi'ndeki Sipihane Yaylası'na geldi.

        Dik yamaçlardaki zorlu virajları motosikletleriyle aşan grup, vadinin eşsiz manzarasını izleyip bölgedeki şelaleleri gezdi.

        Doğal güzellikler arasında fotoğraf çeken motosiklet tutkunları, Kırıkdağ köyünde kamp kurdu, bölgenin yöresel lezzetlerini tattı.

        Motosiklet sürücüsü Yasin Yergüç, şu ana kadar 81 ili gezdiklerini söyledi.

        Hakkari'nin doğasını çok beğendiklerini belirten Yergüç, "Hakkari, İstanbul, Ankara ve İzmir'den daha güvenli bir yer. Hakkari'nin coğrafyası çok güzel. Ülkemizin her köşesi çok güzel. Hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz." dedi.

        Antalya'dan gelen Birol Köksal da "İlk gelişimde Hakkari'nin doğasına ve dağlarına aşık olmuştum. Ülkemizin böyle cennetten bir köşesini dünya gözüyle görmek gerçekten çok güzel. Dağların çok büyüleyici bir yapısı var. Ülkemizin bu cennet köşesinin güvenli hale gelmesi hem yerel turizmi hem de buranın yerel halkını kültürel anlamda ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

        Geziye Konya'dan katılan Musa Kaya Demir ise "Turun 6. günündeyiz. 2 bin 500 kilometre yol geldik. Cennet ve Cehennem Vadisi'nin doğasına hayran kaldım. Çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

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