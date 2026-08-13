Hakkari Valisi Taşyapan, Çukurca'daki mayın temizleme çalışmalarını inceledi:

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca ilçesinde devam eden mayın temizleme çalışmalarını inceledi, yürütülen faaliyetler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan tespitlerde 54 milyon 104 bin 772 metrekarelik mayınlı ve şüpheli alanda 46 bin 490 mayının bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda Çukurc'da vatandaşların arazilerini güvenli şekilde yeniden kullanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla mayın temizleme çalışması yapılıyor.

Arazilerdeki mayınları temizleyen personele görevlerinde başarılar dileyen Taşyapan, yürütülen çalışmaların vatandaşların güvenliği ve bölgedeki arazilerin yeniden kullanıma kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

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Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildiren Taşyapan, "Mayınlı bölgeleri güvenli şekilde peyderpey temizleyerek kullanıma açacağız. Böylece vatandaşlarımız kendi arazilerinde ve köylerinde faaliyetlerini güven içerisinde sürdürebilecek. Çalışmalarımızı en hızlı ve en güvenli şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşyapan'a incelemeleri sırasında Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükkoroğlu eşlik etti.