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        Hakkari'de kadın üreticilerin yaylalardaki süt sağım mesaisi sürüyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kadın üreticiler yaylalarda koyun sağarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de geleneksel hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Hakkari'de kadın üreticilerin yaylalardaki süt sağım mesaisi sürüyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kadın üreticiler yaylalarda koyun sağarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de geleneksel hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

        Günün erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, yaylada koyunların sağımını yapıyor.

        Sağımdan elde ettikleri sütü peynire, yağa ve diğer süt ürünlerine dönüştüren kadınlar, ürünlerin bir bölümünü ailelerinin ihtiyaçları için kullanırken, bir bölümünü satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

        Üreticilerden Aycan Baykara, yaklaşık 1,5 aydır yaylada bulunduklarını söyledi.

        17 kadınla birlikte koyun sağımı yaptıklarını belirten Baykara, "Hem kendi peynirimizi, sütümüzü ve yağımızı üretiyoruz hem de bunları zaman zaman satarak aile ekonomisine destek oluyoruz. Zorlu olmasına rağmen mutluyuz." dedi.

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        Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan da kadın üreticileri yaylada ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Hayvancılık faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Erdoğan, emeklerinden dolayı kadınlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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