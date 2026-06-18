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        Hakkari'de 2 kilo 184 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 184 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Hakkari'de 2 kilo 184 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 184 gram skunk ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, ilçede temin ettikleri uyuşturucuyu Şırnak'a göndermeyi planlayan ve güvenlik güçlerinin denetiminden kaçabilmek amacıyla birbirlerini kontrollü şekilde izleyen iki araçtaki şüpheliler belirlendi.

        Birbirleriyle sürekli iletişim halinde hareket ederek polis uygulama noktalarını aşmaya çalışan araçlar takibe alındı.

        Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan aramada, 2 kilo 184 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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