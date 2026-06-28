Hakkari'de 28 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 28 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, kamu görevlisi olan sürücü tutuklandı.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda dün ilçede bir otomobilde yapılan aramada 14 kilogram sentetik uyuşturucu, 7 kilo 100 gram eroin, 3 kilogram toz esrar ve 4 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.



Kamu görevlisi olduğu belirlenen Z.A.Ö, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

