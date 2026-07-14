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        Hakkari'de 72 yaşındaki hasta, beyin damar baloncuğu ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Hakkari Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla 72 yaşındaki bir hasta, beyin damarındaki baloncuktan (anevrizma) kurtularak sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Hakkari'de 72 yaşındaki hasta, beyin damar baloncuğu ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Hakkari Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla 72 yaşındaki bir hasta, beyin damarındaki baloncuktan (anevrizma) kurtularak sağlığına kavuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki erkek hastaya yapılan tetkiklerde, beyni besleyen ana damarlardan sağ orta serebral arterin dallanma bölgesinde anevrizma tespit edildi.

        Açıklamada, beyin anevrizmalarının uzun süre belirti vermeden ilerleyebileceği, ancak yırtılması durumunda hayati tehlike oluşturan beyin kanamalarına yol açabileceği belirtildi.

        Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından cerrahi müdahale kararı alındığı ifade edilen açıklamada, operasyon süreciyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

        "Ameliyatta mikrocerrahi yöntem kullanılarak hastanın kafatasında küçük bir kemik penceresi açıldı ve anevrizmaya ulaşıldı. Damar baloncuğu, klipleme yöntemiyle başarılı şekilde dolaşım dışı bırakıldı. Ameliyat sonrasında yapılan anjiyografik kontrollerde anevrizmanın tamamen kapatıldığı görüldü. Hastada herhangi bir güç veya duyu kaybı gelişmedi. Genel durumu iyi olan hastamız, ameliyatın ikinci gününde taburcu edildi."

        İleri düzey beyin damar cerrahisi operasyonlarının Hakkari'de başarıyla gerçekleştirilebildiği vurgulanan açıklamada, bölge halkının özellikle nöroşirürji alanındaki tedaviler için il dışına gitmeden kendi kentlerinde güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti almasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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