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        Hakkarili çiftçi hurda malzemelerle başladığı seracılıkta sera sayısını altıya çıkardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medyada izlediği videodan etkilenerek hurda malzemelerden kurduğu serada üretime başlayan Tahir Artık, zamanla üretimini artırarak sera sayısını altıya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Hakkarili çiftçi hurda malzemelerle başladığı seracılıkta sera sayısını altıya çıkardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medyada izlediği videodan etkilenerek hurda malzemelerden kurduğu serada üretime başlayan Tahir Artık, zamanla üretimini artırarak sera sayısını altıya çıkardı.

        Dedeler köyünde yaşayan Artık, 2023'te sosyal medyada seracılıkla ilgili videolar izledikten sonra kendi imkanlarıyla hurda malzemeler ve tahtalardan derme çatma bir sera kurarak salatalık üretimine başladı.

        İlk seradan elde ettiği verimden memnun kalan Artık, 2024'te iki sera daha kurdu. Daha sonra fabrikaya sipariş verdiği birer dönümlük üç serayı da bahçesine kurarak üretim alanını genişletti. Artık, damla sulama sistemiyle donattığı seralarında üretime devam ediyor.

        Çiftçi Artık, AA muhabirine, farklı büyüklüklerdeki altı serada ürettiği salatalıkları ilçe merkezindeki market ve manavlara sattığını söyledi.

        Merak ederek bu işe başladığını anlatan Artık, şöyle konuştu:

        "Önce hurda malzemelerden ve tahtalardan derme çatma bir sera yaparak salatalık üretimine başladım. Verimin arttığını görünce ikinci ve üçüncü serayı yaptım. Daha sonra fabrikadan birer dönümlük üç sera alarak sera sayımı altıya çıkardım. Seralarda ağırlıklı olarak salatalık yetiştiriyoruz. Hem verimi yüksek hem de geliri iyi. Hasat ettiğimiz ürünleri ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimimizi sağlıyoruz."

        Seraları düzenli olarak denetleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendisine destek verdiğini belirten Artık, üretimde artış sağlamak amacıyla budama işlemine önem verdiklerini anlattı.

        Salatalığın yanı sıra farklı ürünleri de daha fazla üretmek istediğini kaydeden Artık, "Domates, biber ve patlıcan da üretmek istiyorum. Bunları ekiyorum ancak üretim miktarı yeterli değil. Çünkü ekonomik gücüm yetmiyor. Yetkililerden destek bekliyorum. Destek verilirse daha fazla üretim yapabiliriz. Ayrıca küçük hobi bahçeleri de oluşturduk. Buralarda lahana, biber, domates ve çilek yetiştiriyorum." diye konuştu.

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